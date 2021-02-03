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3 фев 2021

В Хабаровске дерутся за бензин

В Хабаровске дерутся за бензин

Похоже, что городские власти с большим трудом справляются с топливным коллапсом. Гигантские очереди провоцируют людей на конфликты.

Объясняем ситуацию. Буквально несколько часов назад мы писали о том, что в Хабаровске возник серьезный дефицит бензина из-за нарушения сроков ввода в эксплуатацию нового оборудования на местном НПЗ. Топливный завод не работает, а сам бензин поступает из федеральных резервных хранилищ, однако отпускается по специальным талонам.

Теперь же нам стала известна обстановка в городе. Как сообщают местные СМИ, на заправках образовались огромные очереди, в которых часто происходят драки за заветные литры. Мало того из всех АЗС в городе работает лишь небольшая их часть. «По информации, ремонтные работы на ХНПЗ закончатся не раньше, чем через две недели. Кроме того, на вчерашний день из более чем пятидесяти заправок ННК в Хабаровске работали только шесть» - цитирует местный портал DVHab свои источники.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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