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20 сен 2022

В Японии начали тестировать дороги с беспроводными зарядками

В Японии начали тестировать дороги с беспроводными зарядками

Идея сделать дорожную инфраструктуру доступнее для электрокаров, устанавливая в дорожное полотно индукционные зарядные станции, давно разрабатывается учеными США и Европы. Теперь свое слово готовы сказать и специалисты из Японии.

Сразу несколько компаний разрабатывают проект по созданию «электрических дорог». Со стороны строителей выступает местный промышленный гигант – Obayashi.  Их задача – создание особо прочного состава бетона, который должен выдерживать стандартные дорожные нагрузки от транспорта и одновременно позволять максимально близко к поверхности смонтировать зарядные компоненты. Собственно, за эти комплектующие отвечает компания Denso.

Готовую технологию собираются представить к 2025 году. Впрочем, уже сейчас существуют прототипы. На сегодняшний день на закрытом полигоне уже провели первые испытания такого полотна. Пусть и на небольшой скорости, но электромобиль смог получать подзарядку на всем пути следования.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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