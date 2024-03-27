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27 мар 2024

В этом году в Москве пройдут три крупнейшие автомобильные выставки

В этом году в Москве пройдут три крупнейшие автомобильные выставки

Стало известно, что в Москве планируется провести три большие международные автомобильные выставки: RIAS 2024, COMTRANS International и Urbantrans 2024. Организатором выступит компания ITEMF Expo

Все выставки будут работать примерно в одно время и проходить в ЦВК “Экспоцентр”. С 12 по 15 декабря впервые пройдет автомобильный салон RIAS 2024, на котором представят новые модели легковых автомобилей, доступных на российском рынке. Выставка привлечет более 50 автомобильных брендов со всего мира.

С 10 по 13 декабря также будет проходить выставка COMTRANS International. В ней примут участие зарубежные производители легких и коммерческих автомобилей, а также поставщики трейлеров и комплектующих для коммерческих машин. В эти же даты состоится выставка автобусов и городской мобильности Urbantrans 2024, которая ранее проводилась под международным брендом Busworld.

При написании новости использовалась информация:
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