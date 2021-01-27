В каких регионах появится возможность не возить с собой права

Минцифры РФ проведет эксперимент по замене водительских удостоверений и СТС специальными QR-кодами. В тестовом режиме программу запустят в трех регионах

Счастливчикам стали: наша и северная столица. Третьим полем для эксперимента назначен Татарстан. В чем будет заключаться эксперимент? Поясняем, через специальное приложение пользователям будет предоставлена возомжность залить свои документы в сеть, и получить специальный идентификационный QR-код, который можно демонстрировать инспекторам ГАИ в случае проверки.

Важно заметить, что подобное решение позиционируется лишь в роли дополнения традиционных бумажных документов, а не их полноценной и безальтернативной замены. Точный старт проекта не известен. По некоторым данным его успеют запустить в первой половине этого года.