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27 янв 2021

В каких регионах появится возможность не возить с собой права

В каких регионах появится возможность не возить с собой права

Минцифры РФ проведет эксперимент по замене водительских удостоверений и СТС специальными QR-кодами. В тестовом режиме программу запустят в трех регионах

Счастливчикам стали: наша и северная столица. Третьим полем для эксперимента назначен Татарстан. В чем будет заключаться эксперимент? Поясняем, через специальное приложение пользователям будет предоставлена возомжность залить свои документы в сеть, и получить специальный идентификационный QR-код, который можно демонстрировать инспекторам ГАИ в случае проверки.

Важно заметить, что подобное решение позиционируется  лишь в роли дополнения традиционных бумажных документов, а не их полноценной и безальтернативной замены.  Точный старт проекта не известен. По некоторым данным его успеют запустить в первой половине этого года. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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