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13 ноя 2023

В Китае начались продажи Avatr 12. Его ждут в России

В Китае начались продажи Avatr 12. Его ждут в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Avatr, являющаяся совместным брендом Changan, Calt и Huawei, вывела на рынок новый электрический лифтбэк Avatr 12. На родине автомобиль оценивается от 300 800 юаней

Avatr 12 представлен в двух версиях: с электрической силовой установкой мощностью 313 л.с. и 370 Нм или 578 л.с. и 650 Нм. В первом случае разгон до “сотни” составит 6,7 с, а во втором - 3,9 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Емкость аккумулятора - 94,5 кВт*ч. Запас хода на одном полном заряде составит до 700 км по циклу CLTC.

Avatr 12 привлекает внимание стильной С-образной светодиодной оптикой, которая выполнена в стиле кроссовера Avatr 11. Вместо привычных боковых зеркал Avatr 12 получил камеры заднего вида. Более того, лифтбэк оснащен большим количеством камер и датчиков кругового обзора. При первом взгляде на салон, выделяется руль в форме овала. На центральной панели установлен 15,6-дюймовый сенсорный экран “мультимедийки”. Также есть дополнительный информационный экран, растянувшийся по ширине под лобовым стеклом. На центральном тоннеле есть две специальные выемки для беспроводной зарядки смартфонов. Отмечается, что передние сиденья имеют функцию вентиляции и точечного массажа в 8 местах.  Оснащение включает систему автономного вождения с датчиками LiDAR, аудиосистему с 27 динамиками, а также атмосферную подсветку с 64 вариантами освещения. Габариты автомобиля: 5020/1999/1460 мм., колесная база - 3020 мм.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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