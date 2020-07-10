В Китае начнут следить за чистотой воздуха в машинах

В Китае разрабатывают нормы, которым должен соответствовать воздух в салонах машин, продаваемых в стране. Эксперты предполагают, что новые правила приведут к резкому скачку стоимости импорта на крупнейший авторынок мира

Нормы дорого обойдутся автопроизводителям, которые будут вынуждены тщательнее следить за качеством компонентов и выбирать более дорогие материалы отделки. Проверять чистоту воздуха в салоне автомобиля будут после того, как он несколько часов простоит с закрытыми дверьми и окнами, сообщает Reuters со ссылкой на источник в одной из китайских организаций по защите окружающей среды.

В рамках проверки специалисты измерят содержание формальдегида и бензола, а также уровень электромагнитного излучения, который заметно повысился в современных автомобилях, «напичканных» электроникой. Интересно, что в 2011 году в Китае уже были разработаны руководства по качеству воздуха для транспортных средств, однако до сих пор они носили рекомендательный характер.