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18 окт 2023

В Китае открыли предзаказ на SAIC Maxus G70

В Китае открыли предзаказ на SAIC Maxus G70

Китайская компания SAIC открыла предзаказы на новый электрический минивэн Maxus G70. Цены пока не объявлены, но будущим владельцам предоставлена скидка в 2000 юаней (26 500 рублей) за оформление предзаказа

SAIC Maxus G70 получил оригинальный дизайн, который выделяется трапецевидной решеткой радиатора и узкой светодиодной оптикой. Над дверью багажника возвышается небольшой спойлер. В салоне устанавливается три широких экрана на передней панели. Компания предлагает 6- или 7-местную компоновку салона. При этом, второй ряд в 6-местной версии имеет только одно сиденье, а передний пассажир по желанию может развернуть свое сиденье на 180 градусом лицом ко второму ряду. Габариты автомобиля: 4900/1885/1756 мм., а колесная база - 2960 мм.

Maxus G70 оснащается бензиновым мотором объемом 2,0 л. Мощность - 234 л.с. Крутящий момент - 360 Нм. Мотор работает в паре с 9-ступенчатым “автоматом”. Максимальная скорость - 185 км/ч. Средний расход топлива на 100 км - 8,5 л.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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