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13 фев 2023

В Китае появился электрический Jimny

В Китае появился электрический Jimny
Автор фото: фирма-производитель

Нет, сейчас мы говорим не о разработке Suzuki, а о проекте китайского концерна SAIC. Впрочем, представители фирмы говорят, что инженеры вдохновлялись японской разработкой

Итак, перед вами Baojun Yueye – маленький электрокар с угловатым кузовом (вот где прослеживаются японские черты). Интересная особенность – широкая колея, что нетрадиционно для городских «компактов». Габариты: 3381 мм в длину, 1685 мм в ширину и 1721 мм в высоту. Колесная база — 2110 мм.

Что касается силовых установок, то под капотом находится единственный электрический двигатель, который развивает 68 лошадиных сил. Интересно, но Baojun Yueye имеет заднеприводную компоновку, однако, в сети ходят слухи о разработке и полноприводной модификации.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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