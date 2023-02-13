В Китае появился электрический Jimny

Нет, сейчас мы говорим не о разработке Suzuki, а о проекте китайского концерна SAIC. Впрочем, представители фирмы говорят, что инженеры вдохновлялись японской разработкой

Итак, перед вами Baojun Yueye – маленький электрокар с угловатым кузовом (вот где прослеживаются японские черты). Интересная особенность – широкая колея, что нетрадиционно для городских «компактов». Габариты: 3381 мм в длину, 1685 мм в ширину и 1721 мм в высоту. Колесная база — 2110 мм.

Что касается силовых установок, то под капотом находится единственный электрический двигатель, который развивает 68 лошадиных сил. Интересно, но Baojun Yueye имеет заднеприводную компоновку, однако, в сети ходят слухи о разработке и полноприводной модификации.