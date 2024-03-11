В Китае рассекретили Lynk & Co 07 EM-P

Компания Lynk & Co пополнила свой модельный ряд новым гибридным седаном 07 EM-P. Опубликованы изображения, раскрывающие внешний облик и интерьер модели

“Семерка” по дизайну очень напоминает кроссовер Lynk & Co 08. У автомобилей одинаковая форма передних фар, двухцветный окрас кузова с черной крышей, скрытые дверные ручки и похожие воздухозаборники на бамперах. Единственная стилистическая особенность новинки - иной блок задней светодиодной оптики, с четырьмя отдельными вертикальными элементами. Габариты автомобиля составляют: 4827/1900/1480 мм., при колесной базе в 2843 мм.

Внутри тоже прослеживается много заимствований. Спереди два отдельных экрана: 15,4-дюймовая мультимедийная система и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Начинка развлекательной системы была разработана китайской компаний Meizu. Предположительно, стандартное оснащение будет включать две беспроводные зарядки и атмосферную подсветку.

В основе конструкции платформа CMA Evo. Гибридная силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. и электродвигатели, мощность которых пока не рассекречена. Однако, если судить по примеру “восьмерки”, моноприводная версия может получить электродвигатель на 218 л.с., а полноприводная два - на 218 л.с. и 212 л.с. Суммарная мощность - 381 л.с. (615 Нм) и 593 л.с. (905 Нм) соответственно.

Lynk & Co 07 получит литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 18,99 кВт*ч (производства CABL). Максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1400 км, а на электротяге - 102 км по циклу CLTC.