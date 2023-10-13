В Китае стартовали продажи 787-сильного электромобиля

Китайская компания IM Motors, являющаяся совместным предприятием SAIC и Alibaba, объявила о старте продаж электрического кроссовера IM LS6. Автомобиль оценивается от 214 900 юаней (примерно 2 854 000 рублей)

Так называемый купе-кроссовер IM LS6 стал третьей моделью компании после электрического седана L7 и флагманского кроссовера LS7. В ближайшие месяцы компания представит еще две новинки: седан под названием L5 и небольшой кроссовер LS5. Все модели придерживаются одного дизайнерского стиля “в духе Tesla”. Вышедший на рынок LS6 не будет как-то выделяться из толпы электрических “китайцев”. Единственное, что может привлечь глаз потенциального покупателя - это салон, усеянный цифровыми экранами, а также прямоугольный многофункциональный руль. На передней панели возвышается 26,3-дюймовый блок мультимедийной системы. Он соседствует с другой “мультимедийной” диагональю 15,5 дюйма, которая предназначена для переднего пассажира. Также на центральном тоннеле есть дополнительная сенсорная панель управления различными системами автомобиля.

IM LS6 в базовой конфигурации с задним приводом оснащается одним электромотором мощностью 314 л.с. и 450 Нм крутящего момента. До “сотки” автомобиль сможет разогнаться за 5,9 с. Емкость аккумулятора - 71 кВт*ч. Запас хода - 560 км. В версии подороже стоит электромотор на 340 л.с. и 450 Нм, Такой комплектации положена батарея на 90 кВт*ч. Запас хода - 680 км. Самая дорогая моноприводная модификация предложена с электромотором на 515 л.с. и 500 Нм. Емкость аккумулятора - 100 кВт*ч. Запас хода - 760 км. На вершине стоит полноприводная версия с двумя электродвигателями суммарной мощностью 787 л.с. и 800 Нм. В данном случае батарея емкостью 100 кВт*ч позволит преодолеть до 702 км на одном заряде. Заявленный разгон до “сотни” - 3,5 с.