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27 июл 2023

В Китае стартуют продажи микровэна Baojun Yunduo

В Китае стартуют продажи микровэна Baojun Yunduo

Китайская компания Baojun, входящая в концерн SAIC, запустит продажи нового микровэна Yunduo в начале августа

Главной отличительной особенностью автомобиля стали сиденья, выполненные в стиле домашних диванов. У них нет боковой поддержки и они могут раскладываться практически горизонтально. Внешний облик Baojun Yunduo тоже необычный. Российский читатель может даже провести параллели с концептуальным автомобилем Lada Рапан. Габариты Yunduo составят: 4259 х 1850 х 1625 мм, а колесная база - 2700 мм.

Baojun Yunduo будет оснащаться одним электромотором мощностью 138 л.с.. Емкость литий-железо-фосфатной батареи пока не раскрывается. Запас хода составит - 400 км. Привод - передний. В Китае микровэн оценивается от 100 000 юаней (1 258 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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