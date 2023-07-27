В Китае стартуют продажи микровэна Baojun Yunduo

Китайская компания Baojun, входящая в концерн SAIC, запустит продажи нового микровэна Yunduo в начале августа

Главной отличительной особенностью автомобиля стали сиденья, выполненные в стиле домашних диванов. У них нет боковой поддержки и они могут раскладываться практически горизонтально. Внешний облик Baojun Yunduo тоже необычный. Российский читатель может даже провести параллели с концептуальным автомобилем Lada Рапан. Габариты Yunduo составят: 4259 х 1850 х 1625 мм, а колесная база - 2700 мм.

Baojun Yunduo будет оснащаться одним электромотором мощностью 138 л.с.. Емкость литий-железо-фосфатной батареи пока не раскрывается. Запас хода составит - 400 км. Привод - передний. В Китае микровэн оценивается от 100 000 юаней (1 258 000 рублей).