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23 июн 2026

В Латвии отложили замену дорожных указателей с названиями российских городов

В Латвии отложили замену дорожных указателей с названиями российских городов
Автор фото: magnific.com/ru

Власти Латвии пока не смогли реализовать инициативу по замене дорожных знаков, на которых указаны названия российских и белорусских населенных пунктов. Сообщается, что соответствующий проект был подготовлен еще весной, однако окончательного решения правительство до сих пор не приняло

По данным Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии, на национальной дорожной сети страны установлено 235 информационных указателей с названиями городов России и Белоруссии. Еще 83 аналогичных знака находятся на муниципальных дорогах. Таким образом, общее количество таких указателей достигает 318.

Как рассказал директор департамента Таливалдис Вецтиранс, первоначально предполагалось завершить замену указателей к сентябрю. Однако отсутствие утвержденного решения вынуждает дорожные службы воздерживаться от активных действий.

Инициатива по обновлению навигации вызвала общественную дискуссию, а проект пока остается без окончательного одобрения. В результате дорожные знаки с указаниями на Москву, Витебск и другие российские и белорусские города продолжают использоваться на дорогах страны.
 

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КП

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