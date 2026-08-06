Штраф за езду по обочине предложили увеличить более чем в два раза

Национальный автомобильный союз направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением ужесточить наказание за движение по обочине. Организация предлагает увеличить административный штраф с нынешних 2250 до 5000 рублей

По мнению авторов инициативы, существующая мера ответственности уже не соответствует масштабам проблемы. В НАС отмечают, что водители, объезжающие заторы по обочине, не только нарушают правила дорожного движения, но и создают аварийные ситуации, провоцируя конфликты с другими участниками движения.

С начала 2026 года в Москве по соответствующему нарушению к ответственности привлекли почти 67 тыс. водителей, в Московской области зарегистрировано 85 тыс. нарушений, а в Санкт-Петербурге этот показатель достиг 124 тыс. В Воронежской области наказание получили 11 тыс. автомобилистов, в Ставропольском крае — 2,4 тыс. человек.

В то же время в союзе обращают внимание на существенную разницу в работе региональных служб контроля. Так, в Краснодарском крае за весь 2026 год было зафиксировано лишь 641 нарушение, а в Ростовской области только 75 случаев. Еще более низкие показатели отмечены в Башкирии, Ивановской, Костромской и Архангельской областях.

Согласно данным МВД, в 32 субъектах России движение по обочине не фиксировалось вовсе. В их числе Ленинградская, Саратовская, Нижегородская и Пензенская области, а также Дагестан, Ингушетия и Чувашия.