В Литве конфисковали первый российский автомобиль

Литовская таможенная служба конфисковала первый автомобиль с российскими регистрационными знаками. Это произошло 11 марта на литовско-белорусской границе

По сообщению таможенников, была изъята Audi Q7, которую оценили в 41 690 евро (примерно 4 142 000 рублей). Автомобиль был зарегистрирован на гражданина Российской Федерации, но при проверке документов выяснилось, что за рулем находился гражданин Молдовы. Отмечается, что водитель не знал о новых ограничениях, действующих с 11 марта.

Ранее сообщалось, что нарушение запрета будет караться штрафом в размере от 200 до 6000 евро (19 900 - 596 000 рублей). Владельцам автомобилей с российскими номерами предлагается зарегистрировать автомобиль на территории Литовского государства во избежание штрафа или конфискации. Исключения действуют только для дипломатов и тех граждан, которые направляются в Калининград, но и только при присутствии владельца транспортного средства.