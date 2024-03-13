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13 мар 2024

В Литве конфисковали первый российский автомобиль

В Литве конфисковали первый российский автомобиль

Литовская таможенная служба конфисковала первый автомобиль с российскими регистрационными знаками. Это произошло 11 марта на литовско-белорусской границе

По сообщению таможенников, была изъята Audi Q7, которую оценили в 41 690 евро (примерно 4 142 000 рублей). Автомобиль был зарегистрирован на гражданина Российской Федерации, но при проверке документов выяснилось, что за рулем находился гражданин Молдовы. Отмечается, что водитель не знал о новых ограничениях, действующих с 11 марта.

Ранее сообщалось, что нарушение запрета будет караться штрафом в размере от 200 до 6000 евро (19 900 - 596 000 рублей). Владельцам автомобилей с российскими номерами предлагается зарегистрировать автомобиль на территории Литовского государства во избежание штрафа или конфискации. Исключения действуют только для дипломатов и тех граждан, которые направляются в Калининград, но и только при присутствии владельца транспортного средства.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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