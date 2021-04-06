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6 апр 2021

В Минпромторге не видят дефицита машин

В Минпромторге не видят дефицита машин

Чиновники считают, что дефицита на автомобильном рынке нет - существует лишь повышенный спрос на некоторые модели, что наоборот является положительным фактором

Да, по мнению главы Минпромторга, Дениса Мантурова, повышенный спрос является показателем восстановления экономики: «Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее, таким образом, заказ. Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит и от дилеров, которые находятся на местах. Это штатная абсолютно ситуация, ну а то, что потребление растет, — это очень хорошо, значит, экономика восстанавливается», — цитирует министра агентство ТАСС.

Напомним, что в августе прошлого года Российская ассоциация автодилеров фиксировала серьёзный дефицит на рынке. Тогда этот момент связывали с пандемическими ограничениями, однако, дефицит сохранился и после локдауна. Даже в марте текущего года дилеры фиксировали нехватку машин, причём это касалось не только дорогих, но и массовых брендов. Любопытно, но АЕБ в своём отчете за февраль сообщили о небольшом росте отечественно рынка - на 0.8 процента.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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