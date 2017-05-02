Власти Москвы продолжают борьбу с автомобилистами, не желающими платить за стоянку в зоне платного паркинга

Ранее владельцы попросту снимали номера с автомобилей: это не запрещено законом (автомобиль не находится в движении), а поводов эвакуировать его до недавнего времени не было.

Однако, на заседании антитеррористической комиссии города был принят новый регламент. Согласно ему, автомобили без номеров или с нечитаемыми номерами, размещенные в зоне 400 метров от объектов метрополитена, остановок общественного транспорта, парков и других мест скопления людей, будут считаться террористической угрозой. Такие автомобили будут эвакуироваться на две спецстоянки в городе (ул. Южнопортовая, владение 37а и проезд Энтузиастов, владение 3), где с ними будут проводить необходимые действия сотрудники полиции.

«Регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы. В первую очередь потенциально опасные автомобили будут перемещаться из 400-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и монорельса, транспортно-пересадочных узлов, остановок, а также от парков и других общественных мест с большим скоплением людей», — цитирует главу столичного дептранса Максима Ликсутова пресс-служба правительства Москвы.

Автомобиль будет возвращен владельцу при предъявлении необходимых документов.