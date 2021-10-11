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11 окт 2021

В Москве открыли новые выделенные полосы

В Москве открыли новые выделенные полосы

В Москве 11 октября открылись новые выделенные полосы для движения общественного транспорта. Как рассказали в ведомстве, новые выделенки заработали на пяти участках дорог. Причина внедрения -  улучшение дорожной обстановки для общественного транспорта.

В тех или иных местах появление выделенок должно в среднем вдвое ускорить движение автобусов, а также обеспечить их удобный подъезд к некоторым станциям метро.  Портал Autonews сообщает, что за сутки в среднем по выделенным полосам на столичных дорогах передвигается более 700 тыс. пассажиров наземного транспорта и более 250 тыс. человек, пользующихся такси.

Теперь поговорим про сами адреса. Итак, первая из пяти полос будет открыта на Малой тульской улице. Вторая  - на Большой Тульской улице в сторону области. Третья - с внутреннего радиуса Третьего транспортного кольца при заезде на Автозаводский мост. Четвертая -  на Кантемировской улице. Пятая  полоса разместится в районе Лубочного переулка.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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