В Москве открыли новые выделенные полосы

В Москве 11 октября открылись новые выделенные полосы для движения общественного транспорта. Как рассказали в ведомстве, новые выделенки заработали на пяти участках дорог. Причина внедрения - улучшение дорожной обстановки для общественного транспорта.

В тех или иных местах появление выделенок должно в среднем вдвое ускорить движение автобусов, а также обеспечить их удобный подъезд к некоторым станциям метро. Портал Autonews сообщает, что за сутки в среднем по выделенным полосам на столичных дорогах передвигается более 700 тыс. пассажиров наземного транспорта и более 250 тыс. человек, пользующихся такси.

Теперь поговорим про сами адреса. Итак, первая из пяти полос будет открыта на Малой тульской улице. Вторая - на Большой Тульской улице в сторону области. Третья - с внутреннего радиуса Третьего транспортного кольца при заезде на Автозаводский мост. Четвертая - на Кантемировской улице. Пятая полоса разместится в районе Лубочного переулка.