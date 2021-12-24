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24 дек 2021

В Москве подешевела парковка

В Москве подешевела парковка

Да, с сегодняшнего дня на некоторых улицах стал действовать 450-рублевый тариф, однако, есть и приятные новости – на 29 улицах Москвы стоимость парковки снизилась

Дело в том, что в некоторых местах стал действовать дифференцированный тариф. То есть водители днем платят одну сумму, а вечером  другую – более низкую. Также по воскресениям на этих улицах парковка станет бесплатной.  Если говорить о конкретных адресах, то можно назвать следующие: Николоямская улица, улица Александра Невского, Миусская площадь.

Что касается парковок с 450-рублевым тарифам, то они располагаются в пределах Третьего транспортного кольца. Например, среди них Большая Никитская и Неглинная. Всего насчитывается 53 улицы, на которых работает повышенный тариф. Городские власти заявляют, что повышение цен внедряется ради снижения заполненности городских стоянок.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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