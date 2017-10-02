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2 окт 2017

В Москве появились знаки-флажки

В Москве появились знаки-флажки
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

Столбы, на которых московские власти развесили многочисленные знаки, запрещающие парковку, обозначающие зону платной парковки, различные указатели, путают не только водителей, но и мешают пешеходам. На некоторых улицах тротуары очень узкие, потому установленный там столб со знаками не просто мешает пешеходам, а вынуждает их выходить на проезжую часть.

В итоге, сначала в Москве решили сократить количество знаков, но это ситуацию особо не исправило. Теперь же знаки решили устанавливать на стойки со смещенным креплением. Такую конструкцию в местах с узкими тротуарами можно устанавливать вплотную к стенам зданий, экономя место для перемещения пешеходов. Пока в рамках эксперимента перенесено около 30 стоек.

Итоги эксперимента планируется подвести в декабре 2017 года. Если его признают успешным, то такие знаки начнут устанавливать во всех местах с узкими тротуарами.

Ранее на 27 центральных улицах Москвы также появились уменьшенные дорожные знаки. Они в полтора раза меньше прежних. Новые знаки, которые, кстати, пока не соответствуют ГОСТ, установлены в Арбатском, Борисоглебском, Вознесенском, Калашном, Большом Кисловском, Крестовоздвиженском, Рахмановском, Большом Ржевском, Староваганьковском переулках, а также на улицах Большой Бронной, Кузнецкий Мост, Большая Молчановка и других.

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства Москвы

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