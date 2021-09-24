В Москве появится больше выделенных полос

С 11 октября на столичных улицах откроются новые выделенные полосы для движения общественного транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале

Большая часть новых «выделеннок» сконцентрируется в районе метро Тульская. Если смотреть на конкретные адреса, то специальные полосы появились на Малой Тульской ул.: от Духовского пер. до ул. Серпуховской. Также полосы нанесли на Большой Тульской ул. от остановки общественного транспорта «Метро Тульская (северный вестибюль)» до Третьего транспортного кольца в направлении области, от съезда с Третьего транспортного кольца до остановки общественного транспорта «Метро Тульская (южный вестибюль)» в направлении центра.

Также полосы появились в районе метро Кантемировская. Конкретный адрес, следующий- Кантемировская улица - на участке от дома № 58 до Варшавского шоссе. Напомним, что до ноября прошлого года у водителей была возможность выезжать на полосы для общественного транспорта по выходным, но теперь простым машинам доступ туда запрещен вовсе. За нарушение полагается штраф в три тысячи рублей.