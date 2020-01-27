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27 янв 2020

В Москве появятся нестандартные паркинги

В Москве появятся нестандартные паркинги

В Москве появятся подземные автомобильные стоянки нового типа — с механизированными парковочными комплексами, использование которых позволит существенно увеличить количество машино-мест

В новой парковочной системе используют двухуровневый подъемник с двумя стойками и пазловый паркинг, представляющий собой стеллаж со встроенными подвижными поддонами для автомобилей. Последние перемещаются по уровням парковки вверх и вниз, а также в влево и вправо для освобождения необходимой ячейки.

Все конструкции имеют герметичные поддоны, благодаря чему грязь, вода, химические реагенты и остатки горючего не попадают на автомобили снизу. По своей емкости новая система примерно в три раза превосходит обычные стоянки сопоставимой площади. Место, где пройдет эксперимент с новыми механизированными паркингами, определят в марте 2020 года.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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