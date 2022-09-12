В Москве сертифицируют камеры, штрафующие за шум

Похоже, что штрафы за громкий звук двигателя начнут приходить водителям уже совсем скоро – столичный департамент транспорта уже начал тестирование специальных камер

Как заявили в ведомстве, сейчас испытываются сразу несколько прототипов камер с измерителями шума. Исследователям необходимо убедиться, что датчики правильно считывают источник шума, дабы убедиться в отсутствии возможности ошибочных постановлений. Предполагается, что штраф за превышение шумовых норм составит пять тысяч рублей.

«Мы подготовили несколько прототипов и готовимся к тому, чтобы пройти необходимый объём сертификации с тем, чтобы эта камера была средством измерения и работала по понятным алгоритмам. Нужно убедиться в точности измерений, чтобы не было никаких ошибок и штрафы присылали ровно тому, кто нарушил»- заявил глава департамента транспорта, Максим Ликсутов в интервью изданию «Коммерсантъ».