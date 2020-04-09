В Москве в два раза снизилось число нарушений ПДД во время самоизоляции

В Москве на 45% снизилось количество нарушений в период с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей с 23 по 29 марта

В Москве количество нарушений ПДД сократилось почти в два раза в период действия режима самоизоляции. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве подчеркнули, что число аварий в столице за неделю снизилось на 45%.

«Нарушений ПДД стало меньше почти в два раза. На 45% снизилось количество нарушений в период с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей с 23 по 29 марта. Спасибо, что остаетесь дома», — говорится в сообщении.