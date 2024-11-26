В Москве выросла средняя скорость движения

Средняя скорость движения на московских магистралях за первые десять месяцев 2024 года увеличилась на 5%, достигнув 47,6 км/ч. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы

Такое увеличение объясняется рядом мер, направленных на оптимизацию дорожного движения. Например, на проспекте Андропова скорость увеличилась на 5 км/ч после нанесения новой разметки. Количество полос на некоторых участках было сокращено, что позволило добиться более равномерного трафика.

Также скорость увеличилась и на “Ленинградке” на 4 км/ч благодаря созданию альтернативного маршрута к метро «Войковская» через улицы Алабяна и Космонавта Волкова. Открытие южного участка Московского скоростного диаметра позволило ускорить движение на Шоссе Энтузиастов тоже на 4 км/ч. Переразметка и новая организация движения дали прирост в 3 км/ч на таких крупных магистралях, как Кутузовский проспект, МКАД, Волоколамское и Ярославское шоссе.

ЦОДД Москвы также назвал самые быстрые магистрали города:

Проспект Багратиона — 90 км/ч.

Рублевское шоссе — 81 км/ч.

Московский скоростной диаметр — 72 км/ч.

Кутузовский проспект и проспект Генерала Дорохова — по 68 км/ч.

МКАД — 60 км/ч.

В департаменте транспорта отметили, что нестандартные решения, такие как переразметка и улучшение дорожной инфраструктуры, способствуют увеличению скорости и улучшению транспортной ситуации в Москве.

