В Москве водителям без пропусков начнут приходить штрафы с камер

С 22 апреля водители без цифровых пропусков начнут получать штрафы с камер в размере 5000 рублей. Разрешение для передвижения по Москве надо оформить за пять часов до поездки

Совсем скоро в Москве начнут штрафовать водителей, которые не оформили цифровые пропуска на свой автомобиль. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба. Номер автомобиля в свой цифровой пропуск нужно добавить не менее чем за пять часов до начала поездки.

«Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться», — отмечено на сайте мэрии. При этом там не уточняется, как часто водители будут получить такие штрафы — при проезде под каждой камерой или только один раз в сутки.

Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, журналисты и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска. Но для передвижения по городу номера личных и служебных автомобилей необходимо будет зарегистрировать