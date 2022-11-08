В Москве введут льготную парковку

В Госдуме предложили ввести в Москве льготный парковочный тариф, но на кого он будет распространен?

Инициатива исходит от небезызвестного Ярослава Нилова – председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Собственно, чиновник предлагает сделать бесплатной парковку для пенсионеров. Правда есть нюансы – льгота будет работать лишь в выходные дни и лишь на тех улицах, где действует повышенный тариф в 480 рублей.

Отметим, в середине осени департамент транспорта заявил, что в Москве могут измениться парковочные тарифы - в будущем власти смогут регулировать расценки на платных стоянках в зависимости от их загруженности, причем как уменьшая, так и увеличивая стоимость. К примеру, при 85-заполненности цена часа вырастет.