В Pininfarina предсказали облик футуристичных машин.

Давайте зададимся вопросом, как будет выглядеть условная Toyota Camry лет через тридцать?

Представить, наверняка сложно, но специалисты из Pininfarina решили решить данную задачу. Результатом испытаний стал концепт-кар Teorema, который будет "золотым стандартом" будущих представительских машин всех марок. Да, новинка не похожа ни на что другое - клиновидный силуэт, остекление - все это говорит о принадлежности к будущему. Впрочем, во внешности невооруженным взглядом прослеживаются отсылки к прошлым проектам ателье. Так например, в вентиляционных дефлекторах позади сидений читается отсылка к Ferrari P6 Berlinetta Speciale Pininfarina 1968 года.

К слову, мастера Pininfarina заявляют, что машина разработана исключительно при помощи компьютерного моделирования и технологий дополненной реальности. Технические характеристики не раскрываются.