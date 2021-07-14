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14 июл 2021

В Pininfarina предсказали облик футуристичных машин.

В Pininfarina предсказали облик футуристичных машин.
Автор фото: фирма-производитель

Давайте зададимся вопросом, как будет выглядеть условная Toyota Camry лет через тридцать?

Представить, наверняка сложно, но специалисты из Pininfarina решили решить данную задачу. Результатом испытаний стал концепт-кар Teorema, который будет "золотым стандартом" будущих представительских машин всех марок. Да, новинка не похожа ни на что другое - клиновидный силуэт, остекление - все это говорит о принадлежности к будущему. Впрочем, во внешности невооруженным взглядом прослеживаются отсылки к прошлым проектам ателье. Так например, в вентиляционных дефлекторах позади сидений читается отсылка к Ferrari P6 Berlinetta Speciale Pininfarina 1968 года.

К слову, мастера Pininfarina заявляют, что машина разработана исключительно при помощи компьютерного моделирования и технологий дополненной реальности. Технические характеристики не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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