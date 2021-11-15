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15 ноя 2021

В Подмосковье появится новая платная магистраль

В Подмосковье появится новая платная магистраль

Егорьевское шоссе считается одной из самых загруженных дорог Подмосковья -  в выходные в районе Люберец  образуются гигантские пробки, которые серьезно затрудняют проезд

Разгрузить дорогу планируют путем строительства 36-километрового дублера. Он будет начинаться от Люберец и в обход существующих населённых пунктов будет соединяться со ЦКАД. Отметим, что проектом предусмотрено строительство четырехполосной магистрали -  по две полосы в каждую сторону.

Самое главное – дублер окажется платным. Более того в распоряжении СМИ оказались тарифы проезда. Так, владельцам легковушек и мотоциклов придется платить 12 рублей за километр пути. Что касается грузовых автомобилей, то  в зависимости от типа транспортного средства стоимость километра будет варьироваться от 18 до 48 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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