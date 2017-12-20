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20 дек 2017

В праздники парковка в Москве будет бесплатной

В праздники парковка в Москве будет бесплатной
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

С 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно все платные парковки в Москве будут бесплатными. Такое сообщение оставил в своем твиттере столичный градоначальник Сергей Собянин. Впрочем, немножко непонятно за что москвичам благодарить мэра, так как по воскресеньям и праздничным дням парковка в городе и так бесплатная.

«Традиционно во время новогодних каникул парковка в столице для всех автомобилистов будет бесплатной. В эти дни интенсивность дорожного движения снижается. Горожане и туристы смогут оставить автомобиль в пешей доступности от праздничных площадок и достопримечательностей», — говорится в сообщении столичного дептранса.

Впрочем, особо радоваться не стоит: из-за широкой культурно-развлекательной программы можно и не добраться до некоторых парковок из-за постоянных перекрытий улиц и дорог.

Оставить автомобиль бесплатно можно будет на любой уличной парковке, которая включена в зону парковочного пространства города. При этом плоскостные стоянки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам. Их около 80, они работают круглосуточно, включая выходные и праздники. Тарифы и способы оплаты указаны на информационных стендах при въезде на парковки.

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства Москвы

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