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13 янв 2017

В прошлом году PSA Group потеряла треть российских продаж

В прошлом году PSA Group потеряла треть российских продаж
Автор фото: фликр.ком

Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, в прошлом году продажи автомобилей французского альянса PSA Group на российском рынке сократились на треть.

Согласно отчету Комитета, по итогам прошлого года альянс PSA Group сумел реализовать на первичном авторынке в России 7 405 автомобилей, что на 33,7% ниже результатов 2015 года. В декабре же объем продаж французских автомобилей был зафиксирован на уровне 626 экземпляров, при этом объемы реализации в годовом отношении сократились чуть более чем на четверть (-25,7%). За отчетный период доля альянса на российском рынке сократилась на 0,2 процентных пункта, до 0,5%.

В структуре российских продаж PSA Group в 2016 году наибольшая доля (51,4%) приходится на автомобили бренда Citroen. В количественном выражении, за двенадцать месяцев французская компания сумела продать на территории РФ 3 803 автомобиля – на 31,2% меньше, чем в прошлом году. В декабре же официальные дилеры Citroen в России передали в руки своих клиентов 288 автомобилей, ухудшив свой прошлогодний результат на 29,4%.

Остальные 48,6% продаж приходятся на автомобили бренда Peugeot. За год россияне приобрели 3 602 автомобиля этой марки, что на 36,2% меньше, чем по итогам 2015 года. В предыдущем месяце объемы реализации французских автомобилей на российском рынке составили 338 экземпляров, падение к аналогичному периоду прошлого года составило 22,1%.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, АвтоБизнесРевю, АЕБ

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