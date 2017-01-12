Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) опубликовал ежемесячный отчет о состоянии первичного автомобильного рынка в России в декабре прошлого года.

Как указывается в отчете аналитиков АЕБ, объем продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в прошлом месяце был зафиксирован на уровне 145 668 экземпляров, что на 1% или 1 526 шт. меньше, чем в декабре 2015 года.

Таким образом, декабрь не оправдал надежды аналитиков. После публикации ноябрьских результатов продаж (132 346 шт. +0,6%), многие эксперты, в том числе и в АЕБ, надеялись на то, что российский авторынок снова выйдет в плюс под конец года.

«Сейчас все внимание приковано к декабрю, у которого есть потенциал продемонстрировать, что рынок продолжает двигаться в правильном направлении», заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Однако ноябрь так и остался единственным месяцем в 2016 году, когда была зафиксирована положительная динамика продаж.

По итогам прошедшего года в России было реализовано 1 425 791 новых автомобилей. В сравнении с результатами 2015 года этот показатель сократился на 11% или 176 319 шт.

«Почти достигнутый баланс в продажах декабря к декабрю предыдущего года подводит черту под похожий баланс в рамках 4 квартала (-0.9% против аналогичного периода прошлого года). Сравнивая с двузначными цифрами падения впервые 9 месяцев года, - это хороший результат. Рынок в целом по-прежнему нуждается в положительном развороте, но, очевидно, находится в процесс финального поиска дна», - прокомментировал годовые результаты Йорг Шрайбер.

«АЕБ надеется, что в 2017 г. у рынка есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к умеренному росту. Ожидается, что общий размер рынка будет равен 1,48 млн автомобилей или, иными словами, на 4% больше, чем в 2016 году», - добавил он.