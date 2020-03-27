В PSA опровергли слухи об отмене объединения с Fiat

Четвертый по масштабам автомобильный альянс на планете все же возникнет, несмотря на всемирный кошмар

Концерны PSA Group и Fiat-Chrysler объявили о начале обсуждения возможного слияния еще в октябре прошлого года, а в декабре уже подписали меморандум о взаимопонимании. Эпидемия коронавируса, между тем, в последние недели привела к серьезным изменениям в мировой экономической обстановке. На этом фоне появились активные слухи о том, что условия сделки между двумя концернами (оба они уже приостановили целый ряд заводов) могут быть пересмотрены: объединение якобы оказалось под угрозой отмены.

По сообщениям некоторых источников, стороны решили заморозить процесс слияния по причине предусмотренных условиями сделки масштабных выплат, размер которых достигает 6 миллиардов долларов. А в нынешних условиях повсеместной остановки производства, закрытия дилерских центров и падения цен грядущие выплаты могли поставить компании на грань разорения. Однако в PSA, по данным Automotive News, не собираются отказываться от намеченных планов и назвали эти слухи «неуместной спекуляцией» на фоне развивающихся событий. По мнению французской стороны сделки, именно объединение усилий в нынешнем положении имеет особое значение.