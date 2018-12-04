В рядах Kia и Hyundai появится пикап

Концерн готов всерьез заняться разработкой данного направления. На американском рынке потенциальная новинка будет конкурировать с Ford Ranger и Toyota Tacoma, в Европе — с Mercedes-Benz X-Class, Fiat Toro и Renault Alaskan

На данный момент дизайн будущей новинки уже утвержден и сейчас ведется подготовка к ее запуску в серийное производство. Во всяком случае, такое заявление сделал вице-президент по дизайну Люк Донкервольке. Также он добавил, что модель появится « в максимально короткие сроки». Напомним, что в начале ноября о планах по разработке пикапа говорил и президент HyundaiMotor - Ли Вон Хи.

К сожалению, каких-либо еще подробностей о корейском пикапе пока нет. Предполагается , что серийный образец мы увидим в 2021-2022 году. Скорее всего, в его основу ляжет платформа от Tucson следующего поколения, а дизайн будет выполнен по мотивам концепта Santa Cruz, который концерн представил на автосалоне в Детройте почти четыре года назад.

Вполне возможно, пикап появится и у Kia, однако по срокам это произойдет гораздо позже, так как сейчас компания полностью занята разработкой кроссоверного направления. В следующем году в линейке марки должен появиться большой внедорожник Telluride, после чего руководство рассмотрит вопрос о расширении модельного ряда и выпуске пикапа.