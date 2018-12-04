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4 дек 2018

В рядах Kia и Hyundai появится пикап

В рядах Kia и Hyundai появится пикап
Автор фото: фирма-производитель

Концерн готов всерьез заняться разработкой данного направления. На американском рынке потенциальная новинка будет конкурировать с Ford Ranger и Toyota Tacoma, в Европе — с Mercedes-Benz X-Class, Fiat Toro и Renault Alaskan

На данный момент дизайн будущей новинки уже утвержден и сейчас ведется подготовка к ее запуску в серийное производство. Во всяком случае, такое заявление  сделал  вице-президент по дизайну Люк Донкервольке. Также он добавил, что модель  появится « в максимально короткие сроки». Напомним, что в начале ноября о планах по разработке пикапа говорил и президент HyundaiMotor  - Ли Вон Хи.

К сожалению,  каких-либо еще подробностей о корейском пикапе пока нет. Предполагается , что серийный образец мы увидим  в 2021-2022 году.  Скорее всего, в его основу ляжет платформа от Tucson следующего поколения, а дизайн будет выполнен по мотивам концепта Santa Cruz, который концерн представил на автосалоне в Детройте почти четыре года назад.

Вполне возможно, пикап появится и у Kia, однако по срокам это произойдет гораздо позже, так как сейчас компания полностью занята разработкой кроссоверного направления.  В следующем году в линейке марки должен появиться большой внедорожник Telluride, после чего руководство рассмотрит вопрос о расширении модельного ряда и выпуске пикапа.

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