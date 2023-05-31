В Росси предложили отменить штрафы за забытые документы

На рассмотрение в правительство направлен законопроект, отменяющий наказание для водителей, забывших дома права или полис ОСАГО

Документ подан фракцией «Новые люди», представители которой считают, что нынешний штраф в 500 рублей выглядит абсурдным по той причине, что инспектор ГИБДД может очень быстро проверить наличие либо отсутствие у водителя соответствующего удостоверения по электронной базе. Кроме того в тестовом режиме сейчас практикуется возможность предъявления электронных прав (пусть и бумажный вариант тоже должен быть при себе).

Представители партии заявляют, что если страна стремится к цифровизации, то возить с тобой кипу документов совершенно необязательно.