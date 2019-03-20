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20 мар 2019

В России могут запретить продажу топлива ниже класса «Евро-5»

В России могут запретить продажу топлива ниже класса «Евро-5»

Минпромторг собирается запретить продажу на заправках любого топлива, кроме бензина и дизеля класса «Евро-5». Ключевая цель нововведения — предотвращения случаев реализации фальсифицированного горючего

В пояснительной записке к документам сообщается, что согласно исследованию «Петромаркет», в 2017 году на российском рынке продавалось не менее 0,9 миллиона тонн низкокачественных заменителей автобензина, что составляет почти 3% от суммарного спроса на бензин. Однако, куда большую опасность представляют поставки низкокачественных заменителей дизтоплива: в том же 2017 году на них пришлось почти 25% от суммарного спроса на дизельное топливо.

Интересно, что высокий спрос на суррогатное дизельное топливо поддерживается благодаря тому, что в России около половины парка автотранспорта и около 70% сельхозтехники соответствует стандарту «Евро-2» и имеет возраст старше десяти лет.  Такая техника попросту не нуждается в топливе высокого качества - говорится в исследовании.

Сложившаяся ситуация не только создает опасность для транспортных средств, но и приводит к потерям государства и бизнеса от оборота суррогатных видов топлива: только в 2017 году они составили в общей сложности более 85 миллиардов рублей (учитывались не только заправки, но также крупнооптовый и мелкооптовый сегменты). Планируется, что предложения Минпромторга по ужесточению качества топлива будут обсуждать до конца марта, после чего их подпишет Дмитрий Медведев. В этом случае нововведения вступят в силу уже в июле 2019 года. Контролировать исполнение правил будет Росстандарт.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, РБК

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