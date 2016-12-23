В будущем году на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга могут появиться новые дорожные знаки. При этом речь идет не о добавлении новых обозначений, а об изменении существующих.

Об этом стало известно в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, когда первый вице-премьер Игорь Шувалов озвучил поручение, адресованное сразу нескольким ведомствам и организациям. В их числе были: правительства обоих городов, Министерство транспорта, Росстандарт, консалтинговое бюро «Стрелка», а также экспертный центр «Probok.net».

Всем вышеперечисленным организациям необходимо до 30 декабря 2016 года «обеспечить возможность применения в качестве пилотного проекта международных и зарубежных стандартов организации дорожного движения». Фактически, это проект по благоустройству городов, который затрагивает только один аспект – дорожные знаки, которые в нынешнем виде, как полагают в правительстве, портят внешний вид улиц и «запутывают» водителей.

В рамках этого проекта специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и центра «Probok.net» предлагают обратиться к иностранному опыту и уменьшить размеры существующих дорожных знаков. «Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5-2 раза меньше», - заявил глава «Probok.net» Александр Шумский. Кроме того, предлагает также сократить их количество, а также уменьшить высоту их расположения.

Впрочем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков высказался против таких нововведений. «Базироваться только на исследовании, которое проводилось МАДИ по заказу ЦОДД, нельзя. Крайне важно, чтобы читаемость новых знаков не уменьшилась ни на йоту. Сейчас знаки часто ставятся с нарушениями стандартов, в глубине деревьев и кустарников, в итоге их очень плохо видно. Если они будут еще и маленькими, станет только хуже», - заявил он.