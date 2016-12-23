Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2016

В России грядет реформа дорожных знаков

В России грядет реформа дорожных знаков
Автор фото: фликр.ком

В будущем году на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга могут появиться новые дорожные знаки. При этом речь идет не о добавлении новых обозначений, а об изменении существующих.

Об этом стало известно в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, когда первый вице-премьер Игорь Шувалов озвучил поручение, адресованное сразу нескольким ведомствам и организациям. В их числе были: правительства обоих городов, Министерство транспорта, Росстандарт, консалтинговое бюро «Стрелка», а также экспертный центр «Probok.net».

Всем вышеперечисленным организациям необходимо до 30 декабря 2016 года «обеспечить возможность применения в качестве пилотного проекта международных и зарубежных стандартов организации дорожного движения». Фактически, это проект по благоустройству городов, который затрагивает только один аспект – дорожные знаки, которые в нынешнем виде, как полагают в правительстве, портят внешний вид улиц и «запутывают» водителей.

В рамках этого проекта специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и центра «Probok.net» предлагают обратиться к иностранному опыту и уменьшить размеры существующих дорожных знаков. «Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5-2 раза меньше», - заявил глава «Probok.net» Александр Шумский. Кроме того, предлагает также сократить их количество, а также уменьшить высоту их расположения.

Впрочем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков высказался против таких нововведений. «Базироваться только на исследовании, которое проводилось МАДИ по заказу ЦОДД, нельзя. Крайне важно, чтобы читаемость новых знаков не уменьшилась ни на йоту. Сейчас знаки часто ставятся с нарушениями стандартов, в глубине деревьев и кустарников, в итоге их очень плохо видно. Если они будут еще и маленькими, станет только хуже», - заявил он.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Колеса.ру, Autonews, Коммерсантъ

Комментарии к новости

Последние новости

...

Продажи подержанных иномарок в России выросли на 12 процентов

23 декабря 2016

Во Франции запустили первую дорогу из солнечных батарей

23 декабря 2016

Mercedes-Benz приступил к созданию совершенного нового седана

23 декабря 2016

Volvo представила новую систему под названием «Red Key»

23 декабря 2016

Volkswagen отзывает свои автомобили в России

23 декабря 2016

Российские продажи Nissan сократились почти на 18 процентов

23 декабря 2016

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz V-Class - mercedes-benz v-klasse 2014 про проезд передавайте! Тест драйв
23 декабря 2016

Mercedes-Benz V-Class
"Про проезд передавайте!"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная…
Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"

Написано новостей:

1 7 8 9 0