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1 июл 2019

В России изобрели уникальный двигатель для электромобилей

В России изобрели уникальный двигатель для электромобилей

Специалисты компании «Электротранспортные технологии» представили новый тип мотора для электромобилей с уникальными свойствами, не имеющий аналогов за рубежом

Ключевая особенность синхронного двигателя ДВИТ-40 — использование медной катушки вместо постоянных магнитов для создания магнитного поля. По заявлению производителя, новинка сохраняет свои характеристики при температуре до 150 градусов по Цельсию, в отличие от зарубежных аналогов, которые перестают работать уже при 100 градусах. Ожидается, что новая разработка продлит дальность пробега электрокара без подзарядки на 15% и снизит стоимость самого автомобиля.

Любопытно, что на этом преимущества двигателя не заканчиваются. Разработчики заявляют, что ожидаемая цена отечественного двигателя при поступлении в серийное производство будет в 3-4 раза ниже, чем у существующих импортных решений той же мощности. Интересно, что в дальнейших планах разработчика — выпуск линейки самоуправляемых грузовых автомобилей с электродвигателем для нужд компаний, занимающихся грузоперевозками и курьерской доставкой.

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