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10 ноя 2017

В России нашли дефектные Fiat и Dodge

В России нашли дефектные Fiat и Dodge
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) направило в Росстандарт уведомление об отзыве кроссоверов Fiat Freemont и Dodge Journey. Несмотря на общую платформу, выявленные на автомобилях дефекты — разные.

Так, под сервисную кампанию подпало 616 Fiat Freemont, проданных у нас с июня 2013 г. по март 2015 г. Причиной отзыва является возможный дефект, возникший в процессе монтажа, в связи с которым кабельная проводка рулевого колеса может быть защемлена между задней пластмассовой накладкой руля и краем опоры устройства звукового сигнала. На отзываемых автомобилях будет произведена проверка целостности кабельной проводки и при необходимости выполнен ремонт и/или замена.

Также отзыву подлежат 349 автомобилей Dodge Journey, проданных с октября 2010 г. по июль 2014 г. с VIN-кодами согласно приложению. У них есть вероятность того, что проводной жгут рулевого колеса может быть зажат между пластиковым выступом на задней накладке рулевого колеса и кромкой пластины кнопки клаксона. Кромка этой пластины может повредить изоляцию провода, что приведет к короткому замыканию, которое может спровоцировать случайное срабатывание фронтальной подушки безопасности водителя.

На автомобилях будет произведена проверка и при необходимости замена проводного жгута рулевого колеса, а также выполнена установка защитной изоляции на проводной жгут для предотвращения повреждения изоляции проводов.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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