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21 янв 2025

В России официально появится очередной китайский бренд

В России официально появится очередной китайский бренд

Судя по опубликованной информации, китайский концерн Sinomach Auto готовится вывести на российский рынок новый автомобильный бренд. Напомним, что в арсенале компании уже есть такие марки, как Oting и Rox

Ни названия, ни сроки появления автомобилей под новым брендом пока не раскрываются. Сейчас только есть сообщения, что Sinomach открыл логистический терминал в Сибирском федеральном округе, который необходим для оптимизации поставок машин в нашу страну. Вероятно, создание новой логистической цепочки мотивируется официальным выходом на российский рынок нового бренда.

У Sinomach модельный ряд в России сейчас достаточно ограниченный. Под маркой Rox продается внедорожник 01, а под названием Oting сейчас доступен кроссовер Paladin. Также в ближайшие месяцы должен выйти на рынок пикап Palasso.

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Автопилот

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