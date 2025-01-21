В России официально появится очередной китайский бренд

Судя по опубликованной информации, китайский концерн Sinomach Auto готовится вывести на российский рынок новый автомобильный бренд. Напомним, что в арсенале компании уже есть такие марки, как Oting и Rox

Ни названия, ни сроки появления автомобилей под новым брендом пока не раскрываются. Сейчас только есть сообщения, что Sinomach открыл логистический терминал в Сибирском федеральном округе, который необходим для оптимизации поставок машин в нашу страну. Вероятно, создание новой логистической цепочки мотивируется официальным выходом на российский рынок нового бренда.

У Sinomach модельный ряд в России сейчас достаточно ограниченный. Под маркой Rox продается внедорожник 01, а под названием Oting сейчас доступен кроссовер Paladin. Также в ближайшие месяцы должен выйти на рынок пикап Palasso.