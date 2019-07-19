В России откроют парковки-пазлы

В России в ближайшем будущем могут появиться механизированные многоуровневые парковки-пазлы. Изначально такие стоянки хотят открыть в Подмосковье.

Принцип работы такой парковки прост- автомобиль помещается на платформу, а после этого с помощью лифта поднимается на один из этажей. При этом машина располагается на специальных стеллажах, которые могут двигаться, благодаря чему всегда существует возможность извлечения автомобиля с любого из них.

Благодаря новой технологии в парковках-пазлах могут разместиться до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин. Стоянки предлагается разместить вблизи ж/д станций, офисных зданий и жилых комплексов. Ожидается, что они позволят сократить затраты на строительство и сэкономить место. Новый проект могут реализовать уже летом 2020 года. Сейчас такие парковки распространены в Японии, Сингапуре, а также в некоторых европейских странах с большим количеством машин.





