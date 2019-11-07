В России планируют отменить штраф за среднюю скорость

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект, вводящий запрет на штрафы за превышение средней скорости движения с помощью нескольких камер

Согласно пояснительным документам, законопроект вводит норму, которая разрешает фиксировать нарушения ПДД только в одном месте и в конкретно установленное время. По словам авторов законопроекта, в правилах нет понятия «средней скорости» и такой метод слежения является некорректным. Также депутаты выступили против использования камер, которые следят за пересечением сплошной линии на въездах и выездах из тоннелей.

Против законопроекта выступили правительство и Госавтоинспекция. Представители ведомств считают, что контроль за средней скоростью дисциплинирует водителей, ведь они должны всегда соблюдать правила дорожного движения. Напомним, что первые комплексы фиксации средней скорости движения появились в России в 2013 году. На сегодняшний день в стране их насчитывается около тысячи.