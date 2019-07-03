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3 июл 2019

В России появится ГОСТ на светофоры

В России появится ГОСТ на светофоры

В новом стандарте будут закреплены правила содержания и ремонта светофоров. Разработкой стандартов займется Росавтодор

О введении подобного ГОСТА было заявлено на прошедшем заседании комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Сообщается, что неудовлетворительное состояние электронных регулировщиков зачастую создает очаги аварийности на дорогах. Вместе с тем количество светофоров только на федеральных трассах за последние годы выросло почти на треть.

Как уже было указано ранее, курировать проект нового ГОСТа будет Росавтодор. Помимо него в корпорации намерены создать отдельный стандарт на обслуживание линий освещения на трассах. Внедрение двух новых ГОСТов позволит снизить количество мест концентрации ДТП и в целом положительно скажется на «обеспечении безопасности дорожного движения», сообщили в Росавтодоре.

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