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11 апр 2025

В России появится новый дорожный знак

В России появится новый дорожный знак
Автор фото: из открытых источников

Минтранс РФ поддержал идею введения нового дорожного знака, который будет обозначать начало новой полосы и одновременно указывать направление движения по ней

Предполагается, что знак объединит функции двух действующих — 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 5.15.8 «Число полос». Такой вариант сделает дорожную навигацию более понятной для водителей и позволит сократить количество знаков на участках дорог.

В Минтрансе сообщили, что готовы проработать предложение совместно с профильными ведомствами. Его рассмотрят в рамках подготовки очередных изменений в Правила дорожного движения. Сроки возможного появления нового знака пока не уточняются.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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