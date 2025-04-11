В России появится новый дорожный знак

Минтранс РФ поддержал идею введения нового дорожного знака, который будет обозначать начало новой полосы и одновременно указывать направление движения по ней

Предполагается, что знак объединит функции двух действующих — 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 5.15.8 «Число полос». Такой вариант сделает дорожную навигацию более понятной для водителей и позволит сократить количество знаков на участках дорог.

В Минтрансе сообщили, что готовы проработать предложение совместно с профильными ведомствами. Его рассмотрят в рамках подготовки очередных изменений в Правила дорожного движения. Сроки возможного появления нового знака пока не уточняются.