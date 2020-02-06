В России появятся умные перекрёстки

Они способны автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД. Изначально эксперимент запустят в Новосибирске и Перми

В России в 2022 году появятся умные перекрестки, которые будут работать на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента НП «Глонасс» Евгения Белянко. По его словам, система сможет автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД.

«Задача умных перекрестков — минимизировать ДТП, выявлять аварийно-опасные участки дорог, усовершенствовать адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих областях России», — приводит слова Белянко портал Autonews.

Изначально эксперимент запустят в Новосибирске и Перми. По всей России такие перекрестки могут появиться не ранее 2023 года. Эксперты предполагают, что нововведение позволит сократить количество ДТП на перекрестках в среднем на 20-25%. Кроме этого, система должна помочь спрогнозировать вероятность создания пробок и оценить риск столкновения автомобилей при интенсивном движении.