Автомобильный портал Motorpage
6 фев 2020

В России появятся умные перекрёстки

В России появятся умные перекрёстки

Они способны автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД. Изначально эксперимент запустят в Новосибирске и Перми

В России в 2022 году появятся умные перекрестки, которые будут работать на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента НП «Глонасс» Евгения Белянко. По его словам, система сможет автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД.

«Задача умных перекрестков — минимизировать ДТП, выявлять аварийно-опасные участки дорог, усовершенствовать адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих областях России», — приводит слова Белянко портал Autonews.

Изначально эксперимент запустят в Новосибирске и Перми. По всей России такие перекрестки могут появиться не ранее 2023 года. Эксперты предполагают,  что нововведение позволит сократить количество ДТП на перекрестках в среднем на 20-25%. Кроме этого, система должна помочь спрогнозировать вероятность создания пробок и оценить риск столкновения автомобилей при интенсивном движении.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Geely работают над созданием противовирусного автомобиля

05 февраля 2020

Электрический кроссовер BMW получит аэродинамические колеса

05 февраля 2020
Toyota Camry S-Edition

Россиянам предложат спортивную Toyota Camry

05 февраля 2020

В России упал спрос на бензин

05 февраля 2020

Великобритания хочет убить автомобили пораньше

05 февраля 2020
Cadillac Escalade 2021

Представлен новый Cadillac Escalade

05 февраля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 2020 Тест драйв
05 февраля 2020

Lexus GX
"Страшно, аж жуть! обновленный Lexus GX распугивает французских аборигенов"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2020 - больше не такси
Тест драйв
03 февраля 2020

Hyundai Sonata
"Hyundai Sonata – больше не такси"
Volvo V90 Cross Country - volvo v90 cross country 2017 чемодан, икея, хипстер
Тест драйв
31 января 2020

Volvo V90 Cross Country
"Чемодан, Икея, Хипстер"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 1 6 3