В России стали меньше пить за рулем

ГИБДД отчиталась о снижении ДТП, которые произошли по причине пьянства за рулем. Положительная динамика выглядит значительной – в сравнении с прошлом годом улучшение более чем на двадцать процентов

Точная цифра – 23.4 процента. Период, в который проводились измерения – с января по май. Интересный факт - количество погибших в «пьяных» авариях уменьшилось на 40%, пострадавших — на 18,8%, до 685 и 5091 человека соответственно.

Ведомство считает, что снижение аварийности – это результат «планомерной разъяснительной и просветительской работы, которую проводит Госавтоинспекция «совместно с другими вовлечёнными ведомствами и общественными организациями» - цитирует ТАСС представителей ГИБДД.