В России стали внедрять электронные СТС

У отечественных водителей появится возможность перестать возить с собой еще один важный автомобильный документ – свидетельство регистрации транспортного средства

Достаточно будет держать на телефоне специальное приложение «Госуслуги Авто», где в базе данных будут храниться все документы на автомобиль. Если, например, вас остановит инспектор ГИБДД для проверки бумаг, то вы сможете показать ему специальный QR-код, считая который, он получит всю необходимую информацию.

Есть две новости первая заключается в том, что приложение в данный момент работает в тестовом режиме (он продлится до конца года), а это значит, что бумаги, все же, придется возить с собой. Вторая новость – функционал приложения будет расширен. Совсем скоро туда можно будет загрузить и страховые полисы, и водительское удостоверение. В перспективе разработчики собираются добавить в приложение возможность оплачивать автоштрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять европротокол при ДТП, записаться на замену водительских прав и заключать договоры купли-продажи авто в режиме онлайн.