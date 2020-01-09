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9 янв 2020

В России возобновили программы льготного автокредитования

В России возобновили программы льготного автокредитования

На поддержку автомобильной промышленности правительством выделено 5 миллиардов рублей. Правда, средства могут быстро закончиться

Минпромторг сообщил о возобновлении государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Субсидии призваны стимулировать спрос на падающем рынке и позволят покупателям сэкономить до 10 процентов от стоимости нового автомобиля отечественного производства.

Между тем, в СМИ уже прошла информация о том, что выделенных государством пяти миллиардов рублей не хватит на субсидии в течение всего года — если спрос на автомобили будет сравним с показателями 2019-го, то целевые средства будут израсходованы до конца мая. Для сравнения в прошлом году на госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было потрачено в совокупности около 9,4 миллиарда рублей — господдержка позволила россиянам приобрести более 100 тысяч машин.

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