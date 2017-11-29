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29 ноя 2017

В России за 20 лет собрали более 10 миллионов иномарок

В России за 20 лет собрали более 10 миллионов иномарок
Автор фото: фирма-производитель

В то время как на карте автопрома производителей машин отечественныхз марок становилось все меньше, производство иномарок только росло. По данным аналитиков за последние 10 лет в России собрано более 10 миллионов автомобилей иностранных брендов.

Первым был ростовский завод «Красный Аксай», на котором наладили выпуск двух моделей Daewoo – Nexia и Espero (потом он преобразовался в ТагАЗ). В 1997 году открылся калиниградский «Автотор», организовавший сборку трех моделей KIA – Avella, Clarus и Sephia. А чуть позже на «Москвиче» открылось совместное предприятие «Автофрамос», где начали осваивать производство моделей Renault.

Наиболее активный период создания сборочных мощностей на территории России начался с 2002 года, когда заработали заводы Ford во Всеволожске и «GM–АВТОВАЗ» в Тольятти, сообщает агентство «Автостат». Постепенно на территории страны был освоен выпуск большого числа иностранных брендов, среди которых Volkawagen, Skoda, Audi, BMW, Nissan, Toyota, Mazda, Opel, Chevrolet, Cadillac и ряда других.

Самым успешным для сборки иномарок оказался 2013 год, когда полтора десятка сборочных заводов выпустили за ворота почти 1,5 млн новых иномарок. Отметим также, что за 9 месяцев 2017 года в России собрано 728 тысяч иномарок, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля иномарок в российском автопроме составляет сейчас 75% от общего объема производства легковых автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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