В России захотели увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года в России могут повысить транспортный налог на легковые автомобили экологического класса «Евро-3». Предложение о кардинальном увеличении базовой ставки налога сделал Минпромторг

«Мы тогда в ближайшее время (представим. — Прим. ред.) в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на «Евро-3» и ниже», — сказал замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов в четверг на совещании в Энгельсе, посвященном обсуждению перспектив развития троллейбусного сообщения в городах России.

Вместе с этим участвовавший в совещании глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев обратился к господину Морозову с предложением запретить коммерческий автотранспорт, который относится к низкому экологическому классу. «Давайте скажем нет через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, «Евро-0» и «Евро-1», давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет, мы покупаем, покупаем запчасти», — сказал Москвичев.