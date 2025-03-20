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20 мар 2025

В России запретят замерзающий антифриз

В России запретят замерзающий антифриз
Автор фото: freepik

Министерство энергетики РФ подготовило изменения в Технический регламент, которые вводят жесткие требования к автомобильным охлаждающим жидкостям

Теперь жидкости, замерзающие при температуре выше -35°C, не смогут называться «тосолом» или «антифризом», а их производство и продажа в России будут запрещены. Компании обяжут указывать температуру начала кристаллизации на лицевой стороне упаковки, чтобы исключить обман потребителей. Это нововведение призвано также решить проблемы водителей северных регионов, где температура воздуха может опускаться ниже 45°C.

Изменения также касаются и моторных масел. Министерство намерено регламентировать новые требования к температуре вспышки для двухтактных двигателей. В текущем регламенте установлена минимальная температура вспышки в 135°C. Это сделано для того, чтобы масло сгорало вместе с топливом в двухтактном двигателе. Это уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

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